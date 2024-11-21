Медведев заявил, что победа «Зенита» 1984 года легла в культурный код клуба

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев во время работы совместной открытой студии ФК «Зенит» и «Радио Зенит» в петербургском Доме книги высказался о 40-летнем юбилее первого чемпионства сине-бело-голубых.

— Надо всегда помнить, что это было за время. Можно сказать, это — апофеоз застоя, когда генеральные секретари [ЦК КПСС] один за одним уходили из жизни, множество ограничительных мер, уезжали известные режиссеры... Это был предперестроечный год, который принес кардинальные изменения в нашей стране. И вот футбол был отдушиной, глотком свежего воздуха.

Прежде Ленинград никогда не выигрывал и никогда не претендовал на чемпионские медали. Хотя после этого был очень долгий, непростой период без побед — но это, что называется, вошло в код Санкт-Петербурга, Ленинграда и «Зенита». И все последующие победы все равно отталкивались от победы 1984 года — и принципы построения команды, и тренерское искусство, которое было продемонстрировано тренером, который сам играл за «Зенит» (Павел Садырин — Прим. «СЭ»), — передает слова Медведева корреспондент «СЭ».