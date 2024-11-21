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Сегодня, 17:56

Медведев заявил, что победа «Зенита» 1984 года легла в культурный код клуба

Алексей Михайлов
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев во время работы совместной открытой студии ФК «Зенит» и «Радио Зенит» в петербургском Доме книги высказался о 40-летнем юбилее первого чемпионства сине-бело-голубых.

— Надо всегда помнить, что это было за время. Можно сказать, это — апофеоз застоя, когда генеральные секретари [ЦК КПСС] один за одним уходили из жизни, множество ограничительных мер, уезжали известные режиссеры... Это был предперестроечный год, который принес кардинальные изменения в нашей стране. И вот футбол был отдушиной, глотком свежего воздуха.

Прежде Ленинград никогда не выигрывал и никогда не претендовал на чемпионские медали. Хотя после этого был очень долгий, непростой период без побед — но это, что называется, вошло в код Санкт-Петербурга, Ленинграда и «Зенита». И все последующие победы все равно отталкивались от победы 1984 года — и принципы построения команды, и тренерское искусство, которое было продемонстрировано тренером, который сам играл за «Зенит» (Павел Садырин — Прим. «СЭ»), — передает слова Медведева корреспондент «СЭ».

ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
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 - : -
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Алексей Батраков

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Манфред Угальде

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П
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Муталип Алибеков

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