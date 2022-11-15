Лещенко: «Динамо» двигается в правильном направлении, надеюсь, команда станет сильнее»

Заслуженный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко оценил игру команды на протяжении всего чемпионата России.

После 17 туров бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

«У «Динамо» прогресс. Команда показывает неординарную и яркую игру. Бело-голубые включились в прессинг и начали быстро атаковать. На старте сезона работа Йокановича была не очень убедительной. Главное даже не результат, который появился, а игра. Клуб двигается в правильном направлении. На стадион приходят 25 тысяч человек, значит, болельщики верят в свою команду. Это доказывает, что футбол в России жив, несмотря на отстранение наших клубов и сборных от международных соревнований. Есть надежда, что «Динамо» станет сильнее», — приводит слова Лещенко «РБ Спорт».