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15 ноября, 17:05

Лещенко: «Динамо» двигается в правильном направлении, надеюсь, команда станет сильнее»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко оценил игру команды на протяжении всего чемпионата России.

После 17 туров бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

«У «Динамо» прогресс. Команда показывает неординарную и яркую игру. Бело-голубые включились в прессинг и начали быстро атаковать. На старте сезона работа Йокановича была не очень убедительной. Главное даже не результат, который появился, а игра. Клуб двигается в правильном направлении. На стадион приходят 25 тысяч человек, значит, болельщики верят в свою команду. Это доказывает, что футбол в России жив, несмотря на отстранение наших клубов и сборных от международных соревнований. Есть надежда, что «Динамо» станет сильнее», — приводит слова Лещенко «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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