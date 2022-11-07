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Гацкан — об отстранении Чистякова: «Все футболисты — люди, которые могут ошибаться»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал новость об отстранении защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, с которым ранее выступал за дончан.

— Я считаю, что это странное поведение руководства «Зенита» по отношению к Дмитрию Чистякову. У него не было игровой практики. Согласен, что профессионал должен быть до конца профессионалом и не привозить, но даже такие футболисты, как Джеррард и Лэмпард, ошибались. Руководство «Зенита» раздуло всю эту ситуацию. Все футболисты — люди, которые могут ошибаться. Мы же не роботы.

— Чистяков уйдет зимой в другой клуб после этой ситуации?

— Пройдет некоторое время, и руководители «Зенита» пересмотрят свое решение. Дмитрию не надо делать каких-то резких движений, — цититрует «РБ Спорт» Гацкана.

В матче против «Ахмата» защитник Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После матча Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником. 6 ноября генеральный директор «Зенита» заявил, что клуб вывел игрока из основного состава команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gatskan-strannoe-povedenie-rukovodstva-zenita-po-otnosheniyu-k-chistyakovu/
Александр Гацкан
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
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 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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Оренбург – Краснодар
 - : -
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 - : -
13.11 19:30
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 - : -
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Квинси Промес

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 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Динамо

 5
И К Ж
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 15 1 3
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