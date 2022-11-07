Чистяков планирует явиться на следующую тренировку «Зенита»

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

— На данный момент он уже отстранен от тренировок?

— Сегодня в клубе выходной у основного состава. Завтра тренировка. Завтра посмотрите, отстранен ли он. И мы заодно посмотрим.

— Он планирует явиться завтра на тренировку?

— Конечно, ему же надо тренироваться и готовиться. Заявление Александра Ивановича было вчера. Посмотрим, может сегодня к вечеру он скажет что-нибудь другое.

5 ноября «Зенит» на своем поле уступил «Ахмату» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:2, а ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заменил Чистякова на 32?й минуте матча.

Днем позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Чистяков выведен из основного состава команды.