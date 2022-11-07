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Сегодня, 16:15

Чистяков планирует явиться на следующую тренировку «Зенита»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Дмитрий Чистяков.
Фото ФК «Зенит»

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

— На данный момент он уже отстранен от тренировок?

— Сегодня в клубе выходной у основного состава. Завтра тренировка. Завтра посмотрите, отстранен ли он. И мы заодно посмотрим.

— Он планирует явиться завтра на тренировку?

— Конечно, ему же надо тренироваться и готовиться. Заявление Александра Ивановича было вчера. Посмотрим, может сегодня к вечеру он скажет что-нибудь другое.

5 ноября «Зенит» на своем поле уступил «Ахмату» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:2, а ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заменил Чистякова на 32?й минуте матча.

Днем позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Чистяков выведен из основного состава команды.

Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Динамо

 5
И К Ж
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