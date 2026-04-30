Аршавин — о первом голе в чемпионате России: «Сразу показал фамилию — чтобы запомнили»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о своем первом голе в чемпионате России.

«Мой первый гол был в Воронеже, когда Кержаков отдал пас. Начало 2000-х, не самое лучшее поле. После гола я сразу показал фамилию — чтобы запомнили. Думал, буду забивать нечасто. Оказалось, часто», — сказал спортсмен на форуме «Знание».

Аршавин отличился в игре против «Факела» (2:1) в 5-м туре чемпионата России. Встреча прошла 14 апреля 2001 года.

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