Бояринцев: «Сперцян — лучший игрок РПЛ-2025/26»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, в недавнем прошлом главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев в интервью «СЭ» назвал лучшего игрока чемпионата.

— Лучший игрок РПЛ-2025/26 на данный момент?

— Мне очень нравится Батраков. Молодой, стабильный, второй сезон проводит на высоком уровне. Но не будем забывать, что «Локомотив» выше третьего места уже не поднимется...

А из участников чемпионской гонки сразу вспоминаются Кордоба и Сперцян. Один — лучший бомбардир лиги, другой — лучший ассистент. Из них я бы выбрал Сперцяна. Свой воспитанник, капитан, ведет всю игру, еще и 12 мячей наколотил.

В этом сезоне на счету 25-летнего Сперцяна 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 16 результативными передачами.

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