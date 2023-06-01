Булыкин считает, что Слуцкому нет смысла возвращаться к тренерской работе

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что бывшему главному тренеру ЦСКА и «Рубина» Леониду Слуцкому незачем возвращаться к тренерской работе.

«Вряд ли «Динамо» всерьез рассматривает кандидатуру Слуцкого на пост главного тренера. У Леонида Викторовича, по его собственным словам, все очень хорошо получается в шоу-бизнесе. К тому же доходы там больше, чем в футболе. Думаю, Слуцкому нет смысла возвращаться к тренерской работе», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Ранее появилась информация о том, что в услугах Слуцкого заинтересовано «Динамо».

Последним местом работы 52-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Также Слуцкий тренировал «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву» и «Уралан».