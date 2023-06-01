Сын Гаврилова — о состоянии здоровья ветерана «Спартака»: «Динамика положительная»

Василий Гаврилов, сын бывшего полузащитника «Спартака» Юрия Гаврилова, рассказал о состоянии отца после госпитализации.

«Динамика положительная. На данный момент его перевели в общую палату. Будут обследовать его до конца и начнут готовить к операции, которую проведут через неделю на сонной артерии — то, из-за которой все произошло. Врачи оптимистично настроены и говорят о том, что тенденция положительная, пик прошел и должно все вернуться в нормальное состояние. Вчера первый раз навестил отца, пообщались. Он помнит, как скорая подъехала, как я приехал, но не понял, что с ним случилось. Врачи очень оперативно сработали. Родные просят пока не беспокоить Юрия Васильевича, подождать, когда пройдет операция, и после можно будет его навестить», — цитирует Василия Гаврилова Sport24.

30 мая сообщалось, что 70-летний Гаврилов попал в реанимацию. Ветеран «Спартака» перенес инсульт. В четверг, 1 июня, бывший футболист московского клуба Валерий Кечинов сообщил, что Гаврилова перевели из реанимации в общую палату.