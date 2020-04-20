Экс-нападающий ЦСКА вошел в топ-50 худших игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Портал FourFourTwo составил топ-50 худших игроков в истории чемпионата Англии. Премьер-лига была учреждена в феврале 1992 года. 44-е место в рейтинге занял экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса. «Лестер» приобрел его за 16,6 миллионов фунтов. На счету нигерийца 5 голов в 33 матчах.

Первое место занял сенегалец Али Диа, сыгравший один матч за «Саутгемптон» в 1996 году. Он покинул команду через две недели после подписания контракта.

44. Ахмед Муса

...10. Бошко Балабан

9. Игорь Степанов

8. Уинстон Богард

7. Бебе

6. Джуниор Льюис

5. Джози Алтидор

4. Милтон Нуньес

3. Массимо Таиби

2. Савио Нсереко

1. Али Диа.