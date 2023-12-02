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Экс-менеджер «Спартака» Хаджи: «В «Пари НН» Романцев не будет подсказывать Юрану, у него там другая должность»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи высказался о назначении экс-главного тренера красно-белых Олега Романцева советником в «Пари НН».

«Удивился, когда увидел Романцева в «Пари НН», но когда узнал подробнее, все стало ясно: сам Романцев не хотел работать в структуре «Спартака». Считает, что при главном тренере не может давать замечаний или пожеланий, потому что ни один тренер не воспримет это нормально. В «Пари НН» он не будет подсказывать Юрану, как лучше выстроить игру, у него там другая должность. Он с согласия «Спартака» перешел в «Пари НН», — приводит слова Хаджи Sport24.

На данный момент «Пари НН» с 21 очком в 16 играх занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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