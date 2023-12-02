Экс-менеджер «Спартака» Хаджи: «В «Пари НН» Романцев не будет подсказывать Юрану, у него там другая должность»

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи высказался о назначении экс-главного тренера красно-белых Олега Романцева советником в «Пари НН».

«Удивился, когда увидел Романцева в «Пари НН», но когда узнал подробнее, все стало ясно: сам Романцев не хотел работать в структуре «Спартака». Считает, что при главном тренере не может давать замечаний или пожеланий, потому что ни один тренер не воспримет это нормально. В «Пари НН» он не будет подсказывать Юрану, как лучше выстроить игру, у него там другая должность. Он с согласия «Спартака» перешел в «Пари НН», — приводит слова Хаджи Sport24.

На данный момент «Пари НН» с 21 очком в 16 играх занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.