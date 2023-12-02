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Тихонов: «Краснодару» победа над «Оренбургом» нужна как воздух»

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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Оренбургом».

«Краснодар» все-таки упустил лидерство в турнирной таблице РПЛ, неожиданно проиграв «Уралу». Теперь «быки» оказались в позиции догоняющих. Перед зимней паузой Ивичу необходимо как минимум не отстать от «Зенита» еще сильнее, поэтому победа нужна как воздух.

К счастью для краснодарских фанатов, в этом туре «быкам» предстоит домашний матч с «Оренбургом», который переживает серьезный спад. Оренбуржцы уже семь матчей подряд без побед, у команды явные проблемы как в защите, так и в нападении. У себя дома «Краснодар» не проигрывает уже давно, поэтому должен уверенно набирать очки. И все же последние матчи «быков» обнаружили бреши в их обороне, поэтому мне кажется, что тут не обойдется без голов с обеих сторон», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Игра пройдет 3 декабря на стадионе «Арена Краснодар». Начало  в 16.30 по московскому времени.

Команда из Краснодара набрала 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко. Оренбуржцы с 14 баллами располагаются на 13-й строчке.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Тихонов
ФК Краснодар
ФК Оренбург
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Краснодар

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Квинси Промес

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Александр Соболев

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 5
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