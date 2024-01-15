Экс-игрок «Зенита» Зазулин считает, что Ахметов получит шанс в питерском клубе

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин прокомментировал трансфер хавбека «Краснодара» Ильзата Ахметова в петербургский клуб.

«В свое время, например, Константин Зырянов переходил в «Зенит» не как основной игрок. А для ротации. Но он доказал, «отжал» позицию. Он и до переезда в Петербург тоже был сильным футболистом, но в «Зените» просто стал легендой, хоть я и не люблю это слово употреблять. Но он доказал, играл в составе, даже когда в нем были иностранцы.

Еще пример — Бакаев. Ему давали шансы играть. Он получал игровую практику. Другое дело, что в итоге доказать ничего не получилось, и он уехал. Так что, думаю, Семак не враг себе. И Ахметов тоже свой шанс получит», — цитирует Зазулина «РБ Спорт».

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче.

9 января футболист подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.