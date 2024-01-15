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Сегодня, 17:58

Гришин: «В РПЛ много ребят, которые способны заиграть в Европе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможный переход нападающего армейцев Федора Чалова в европейский клуб.

«Если поступит выгодное предложение для Чалова и ЦСКА из Турции, то они вместе примут решение и поступят так, как посчитают нужным.

В РПЛ много ребят, которые способны заиграть в Европе. Просто кто-то более раскручен. Поверьте, футболисты за границей играют ненамного лучше российских», – цитирует Гришина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чалов провел 26 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 3 голевые передачи. Его контракт с армейцами рассчитан до конца 2024 года.

Источник: «РБ Спорт»
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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