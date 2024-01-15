Егор Титов: «Я всегда буду на стороне болельщиков «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о том, мог ли бы кто-то из нынешнего состава москвичей заиграть в той команде красно-белых, которая успешно выступала в 90-е годы.

«Я бы не стал пытаться сравнивать эти команды, отдаю эту возможность болельщикам «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Титова. — Они имеют право давать конкретную оценку и нам, и нынешним футболистам нашего любимого клуба.

Вспоминаю времена, когда я и сам был именно болельщиком красно-белых, еще до начала своей карьеры. Когда мне было примерно двенадцать лет, то я ходил на матчи и переживал за команду, и я четко понимаю все эмоции людей, которые приходят на стадион или поддерживают «Спартак» возле телевизора. Я всегда буду на стороне болельщиков «Спартака», что они бы не решили и какую бы оценку ребятам они бы не дали.

Аленичев считает, что только Промес мог бы заиграть в том «Спартаке»? Это его мнение, и он вправе его высказывать, но я сравнивать нынешний «Спартак» и тот не хочу».

В 2023 году нападающий Квинси Промес обогнал Андрея Тихонова и Титова по количеству голов в составе «Спартака». На данный момент у нидерландского футболиста 114 мячей за красно-белых. В списке лучших бомбардиров за всю историю клуба Промес сейчас занимает 6-е место, на один гол отставая от Юрия Гаврилова, занимающего пятое место.