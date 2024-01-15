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Егор Титов: «Я всегда буду на стороне болельщиков «Спартака»

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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о том, мог ли бы кто-то из нынешнего состава москвичей заиграть в той команде красно-белых, которая успешно выступала в 90-е годы.

«Я бы не стал пытаться сравнивать эти команды, отдаю эту возможность болельщикам «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Титова. — Они имеют право давать конкретную оценку и нам, и нынешним футболистам нашего любимого клуба.

Вспоминаю времена, когда я и сам был именно болельщиком красно-белых, еще до начала своей карьеры. Когда мне было примерно двенадцать лет, то я ходил на матчи и переживал за команду, и я четко понимаю все эмоции людей, которые приходят на стадион или поддерживают «Спартак» возле телевизора. Я всегда буду на стороне болельщиков «Спартака», что они бы не решили и какую бы оценку ребятам они бы не дали.

Аленичев считает, что только Промес мог бы заиграть в том «Спартаке»? Это его мнение, и он вправе его высказывать, но я сравнивать нынешний «Спартак» и тот не хочу».

В 2023 году нападающий Квинси Промес обогнал Андрея Тихонова и Титова по количеству голов в составе «Спартака». На данный момент у нидерландского футболиста 114 мячей за красно-белых. В списке лучших бомбардиров за всю историю клуба Промес сейчас занимает 6-е место, на один гол отставая от Юрия Гаврилова, занимающего пятое место.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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