Кечинов назвал бардаком игру «Спартака» в обороне

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.

«Сложно говорить, почему «Спартак» так сыграл. То, что я вчера увидел, меня не убедило. Нигде, ни в одной линии команда не успевала. В обороне, как и в прошедшем сезоне, был бардак. В середине тоже ничего особо интересного не создавали для атаки. Да и впереди тоже не было такого, чтобы было много моментов. Даже физически «Спартак» не показался мне готовым. Может, это связано с тем, что это лишь первый тур, но физически они не должны были уступить «Оренбургу». Они уступили по всем параметрам», — сказал Кечинов «СЭ».

В следующем туре «Спартак» 28 июля сыграет на выезде против «Химок».

(Денис Сафронов)