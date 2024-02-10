Пареха назвал Абаскаля умным тренером: «В ДНК хорошая футбольная база»

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Он очень хороший тренер, который со страстью делает свою работу. Гильермо также очень хорошо проявлял себя в «Базеле». У испанских тренеров в ДНК хорошая футбольная база, поэтому можно назвать Абаскаля умным тренером, который любит футбол. Он же был в том же клубе, что и я, — в «Севилье», — сказал Пареха «СЭ».

34-летний испанец возглавил «Спартак» летом 2022 года.

После 18 туров РПЛ красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.