Пареха объяснил, почему у Эмери не получилось в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха в интервью «СЭ» сообщил, что бывший тренер красно-белых Унаи Эмери счастлив в «Астон Вилле».

«Наверное, это больше вопрос менталитета и культуры. Некоторым европейцам или латиноамериканцам сложнее адаптироваться. Унаи — великий. Я считаю, что «Спартак» тогда сделал отличный шаг, пригласив Эмери. Но, действительно, так бывает, когда хорошие тренеры и игроки собираются вместе, и что-то не получается», — сказал Пареха «СЭ».

Испанский тренер проработал в «Спартаке» всего полгода с июня по ноябрь 2012-го. Под его руководством красно-белые одержали 12 побед в 26 встречах во всех турнирах.