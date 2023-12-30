Алаев рассказал, что его порадовала интрига в нынешнем сезоне РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о том, что больше всего порадовало его в уходящем году.

«Что больше всего порадовало в 2023 году? Интрига в нынешнем сезоне РПЛ на всех этажах турнирной таблицы. Я уже жду, когда возобновится чемпионат. Я всегда говорил, что для меня главное — интрига и бескомпромиссная борьба за каждую позицию», — приводит слова Алаева Sport24.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда набрала 38 очков за 18 туров.