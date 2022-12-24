Бояринцев рассказал, в каком случае «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом»

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о том, смогут ли красно-белые стать чемпионами России в этом сезоне.

«В осенней части сезона «Спартак» доказал, что он конкурентоспособен. Отрыв от «Зенита» небольшой. У красно-белых есть возможность стать чемпионами. Петербуржцы могут ошибиться и потерять очки во второй части сезона. Чтобы конкурировать с «Зенитом», нужна равноценная скамейка. Если у «Спартака» будет хорошая обойма, будет взаимозаменяемость. Большой плюс, что подтягиваются молодые игроки. Красно-белые однозначно навяжут борьбу «Зениту» за золото», — цитирует Боряницева «РБ Спорт».

После первой половины сезона «Спартак» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. «Зенит» лидирует с 42 очками после 17 туров.