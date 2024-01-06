Экс-игрок «Спартака» Деменко считает, что пока рано говорить о тренерской карьере Ещенко

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о желании экс-игрока красно-белых Андрея Ещенко начать карьеру тренера.

«Я бы пока не горячился уже сейчас говорить о нем в сравнении с другими игроками-тренерами. Понятно, что амбиции хорошие. Нужно знать, какая финансовая составляющая будет у команды», — цитирует Деменко «Vprognoze.ru».

5 января Ещенко заявил, что принял окончательное решение не возобновлять игровую карьеру.