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Васильков: «Романцев открылся после долгого молчания — советую к нему прислушиваться»

Алина Савинова
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Бывший врач «Спартака» и «Динамо» Юрий Васильков отметил, что Олег Романцев по-прежнему может быть полезен футболу.

«Рад, что Олег появился на футбольном небосклоне. Его умозаключения точны и я бы советовал всем прислушиваться к тому, что говорит Романцев. Он открылся после долгого молчания. У него богатый опыт. Этот человек живет футболом», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

В декабре 2023 года Романцев стал советником «Пари НН». Также он возглавляет комитет ветеранов в «Спартаке». 4 января ему исполнилось 70 лет.

Романцев является восьмикратным чемпионом России и чемпионом СССР в качестве тренера.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-vasil-kov-romantsev-otkry-lsya-posle-dolgogo-molchaniya-sovetuyu-k-nemu-prislushivat-sya/
Олег Романцев
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Краснодар

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П
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Квинси Промес

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И К Ж
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