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11 октября, 19:51

Кавазашвили оценил перспективы Семина, Юрана и Талалаева на посту главного тренера «Локомотива»

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах Юрия Семина, Сергея Юрана и Андрея Талалаева на посту главного тренера «Локомотива».

«Юрий Семин, мне кажется, не пойдет в клуб. Потому что он обижен на них. Он несколько раз возвращался, поднимал команду, а потом они опять вынуждали его уходить. Если он захочет прийти, то только в должности главного тренера или президента. По-моему, с этим никто не согласится.

Сергей Юран, конечно, серьезный специалист. Он это доказывал во всех клубах, в которых работал. Под его руководством команда набирала обороты. Но проходит время, и у него начинаются терки с руководством. У него схожая ситуация, как с Семиным. Из «Химок» уже три раза уходил, никто не объяснил причину этого.

Остается Андрей Талалаев. Из трех этих кандидатов он самый свежий. Он серьезно отработал в «Ахмате». Под его руководством команда играла агрессивно и грамотно. Да, были некоторые провалы, ну а кто сегодня застрахован от поражений?

Я не готов называть конкретно кого-то одного из трех. Руководители сейчас должны искать спортивного директора и главного тренера», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят также Вадим Евсеев и Михаил Галактионов.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 12 туров.

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-otsenil-kandidaturyi-semina-yurana-i-talalaeva-na-post-glavnogo-trenera-loko
Андрей Талалаев
Анзор Кавазашвили
Сергей Юран
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
6
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
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16.10 20:00
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Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

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