Булыкин высказался о перспективах Слуцкого в РПЛ

Экс-нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался по поводу ухода Леонида Слуцкого из «Рубина» и его дальнейшей карьере в РПЛ.

«Слуцкий давно уже не может добиться результатов. И решил уйти сам, не дожидаясь реакции руководства клуба. Что-то не ладится у него в футболе. Если посмотреть на то, где он работал и чего достигал, то можно говорить именно о футболе в целом, а не только о «Рубине». Может быть, у Слуцкого и будут предложения из РПЛ. Но ситуация говорит сама за себя. У нас есть пару человек, которым нравится, когда тренер устраивает шоу. Возможно, кому-то это нужно», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

По завершению 18-ти туров «Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице и находится в зоне плей-офф за выход в РПЛ.

В прошлом сезоне казанская команда под руководством Леонида Слуцкого вылетела из высшего дивизиона чемпионата России.