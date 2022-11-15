Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

15 ноября, 16:10

Булыкин высказался о перспективах Слуцкого в РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался по поводу ухода Леонида Слуцкого из «Рубина» и его дальнейшей карьере в РПЛ.

«Слуцкий давно уже не может добиться результатов. И решил уйти сам, не дожидаясь реакции руководства клуба. Что-то не ладится у него в футболе. Если посмотреть на то, где он работал и чего достигал, то можно говорить именно о футболе в целом, а не только о «Рубине». Может быть, у Слуцкого и будут предложения из РПЛ. Но ситуация говорит сама за себя. У нас есть пару человек, которым нравится, когда тренер устраивает шоу. Возможно, кому-то это нужно», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

По завершению 18-ти туров «Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице и находится в зоне плей-офф за выход в РПЛ.

В прошлом сезоне казанская команда под руководством Леонида Слуцкого вылетела из высшего дивизиона чемпионата России.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10432553-bulykin-kriticheski-ocenil-perspektivy-sluckogo-v-rpl.html
Дмитрий Булыкин
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Взял бы пистолет и расстрелял вас». Как сменщик Лобановского провалился в киевском «Динамо»
«Вали на все четыре стороны». Силовой форвард поссорился с тренером главной сенсации КХЛ
Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ульянов — о возможном назначении в «Локомотив»: «Со мной никто не разговаривал, я ничего не знаю»

Мещеряков высказался о назначении Галактионова в «Локомотив»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости