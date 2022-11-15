Бывший генеральный директор «Химок» Ульянов ответил на вопрос о возможном назначении в «Локомотив»

Бывший генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос «СЭ» о возможном назначении на аналогичную должность в «Локомотив».

«Я ничего не знаю. Был на матче «Локомотив» — «Спартак»? Как я закончил работу в «Химках», я хожу на множество матчей. Со мной никто не разговаривал, я ничего не знаю», — сказал Ульянов «СЭ».

По информации «РБ-Спорт», в качестве замены Владимира Леонченко, который занимает этот пост на данный момент, рассматривается кандидатура Дмитрия Ульянова.

Леонченко занимает пост гендиректора клуба «Локомотивв» с конца декабря 2020 года, сменив Василия Кикнадзе. На данный момент московский клуб занимает 14-е место в таблице РПЛ.