Булыкин о возвращении в «Локомотив»: «Пока нет»

Булыкин ответил на вопрос о своем возможном возвращении в «Локомотив»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о своем возможном возвращении в «Локомотив».

— Возвращаюсь ли я в «Локомотив»? Пока нет.

— Вы можете войти в новый состав совета директоров?

— Нет пока.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».