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Сегодня, 19:03

Кобелев считает, что «Химки» показали отвратительную игру в обороне

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Бывший футболист и тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу над «Химками» (6:1) в рамках 15-тура РПЛ.

«Динамо» совершенно заслуженно победило. Полностью переиграло «Химки». Забили шесть, могли забить ещё столько же. А «Химки», с моей точки зрения, отвратительно сыграли в обороне. Даже если бы забили в первом тайме один-два мяча, все равно бы проиграли. Так, как играли «Химки» в обороне — играть нельзя. Закономерный результат, «Динамо» имело огромное преимущество. Сможет ли что-то помочь «Химкам» — вопрос риторический. Футбол состоит из сюрпризов, ожиданий и сложных моментов. Сейчас понятно, что футболисты и тренерский штаб вместе должны найти какое-то решение. С другой стороны, осталось две игры — и будет большой перерыв. Учитывая, что четыре-пять команд в конце турнирной таблицы находятся в трех-четырех очках друг от друга, то «Химки» представляются мне небезнадежными в Премьер-лиге", — приводит слова КобелеваMetaratings.ru.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/kobelev-khimki-otvratitelno-sygrali-v-oborone-tak-nelzya-1398643/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Перерыв

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
4
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
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Сочи – Урал
 - : -
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