Глушаков о неудачах «Химок»: «На этом жизнь не останавливается, надо двигаться дальше»

Глушаков прокомментировал неудачную игру подмосковного клуба в этом сезоне РПЛ

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал неудачную игру подмосковного клуба в этом сезоне РПЛ.

Хавбек приехал на матч Медиалиги. Он сыграет за «Реалити» против «Амкала».

— Что происходит с «Химками»? Это же прям трагедия.

— Нет результата, нет побед.

— Что делать?

— Выходить с этой ситуации, больше работать, больше тренироваться.

— Как это объяснить? Просто это очень плохо.

— Понимаю, что очень плохо. Но жизнь на этом не останавливаться, надо дальше двигаться, играть.

«Химки» занимают предпоследнее место с 9 очками после 15 матчей РПЛ.