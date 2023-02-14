Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:39

Окоча: «Я ассоциирую российский футбол с Головиным и Артемом Дзюбой»

Экс-игрок «ПСЖ» Окоча признался, что знает лишь некоторых российских футболистов
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-игрок «Фенербахче», «ПСЖ», «Халл Сити» и «Айнтрахта» Джей-Джей Окоча поделился мнением о российском футболе.

«Я знаю некоторые российские клубы — «Локомотив», «Рубин», «Зенит». Кажется, я играл против «Локо». Я знаю очень мало российских футболистов — например, Игоря Яновского, Александра Головина. Еще вот недавно играл в «Вэст Хэме», кажется, Влашич. Он не россиянин? Ого, я думал, наоборот, ха-ха.

Я ассоциирую российский футбол с Головиным и одним нападающим — высокий такой... Артем Дзюба? Да, он! Вот с ними у меня ассоциации, это две звезды вашего футбола для меня», — цитирует Окоча «РБ Спорт».

Головин на данный момент играет в «Монако», Дзюба с недавних пор выступает в «Локомотиве».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzhej-dzhej-okocha-assotsiiruyu-rossijskij-futbol-s-goloviny-m-i-dzyuboj-e-to-dve-zvezdy-vashego-futbola/
Александр Головин
Артем Дзюба
Джей-Джей Окоча
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трусова не стала отвечать на вопрос о нейтральном статусе для российских спортсменов
Махачев не стал лучшим бойцом вне зависимости от веса. Это справедливо?
Стали известны подробности о состоянии Костомарова после ампутации кистей рук
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Российские и украинские футболисты подрались в отеле в Турции
СМИ узнали о несогласии кредиторов на отсрочку выплаты долга «Нафтогаза»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осипов: «Попадание в список самых влиятельных людей в российском футболе — это очень приятно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости