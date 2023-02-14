Игорь Осинькин рассказал о разговоре с Анчелотти во время стажировки в «Челси»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о том, как прошла его стажировка в «Челси» с участием итальянского специалиста Карло Анчелотти.

«Анчелотти — великий тренер. Он тогда только-только выиграл АПЛ с «Челси». Мы с ним поговорили о футболе. Сперва он думал провести встречу с нами на стажировке «на отвали», беседовал без особого энтузиазма, почти не погружался в разговор. Но потом мы начали задавать вопросы, Анчелотти начал с большим интересом с нами общаться, возникали дискуссии», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

Осинькин возглавил «Крылья Советов» в 2020 году. В этом сезоне РПЛ клуб расположился на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 20 очков в 17 матчах.

Анчелотти завоевал 25 трофеев в карьере.