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Осипов: «Попадание в список самых влиятельных людей в российском футболе — это очень приятно»

Мария Гусева
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Президент Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов отреагировал на новость о попадании на 19-е место рейтинга самых влиятельных людей российского футбола по версии «СЭ».

«То, что я попал в список топ самых влиятельных людей в российском футболе — это для меня суперпочетно и приятно, — цитирует Metaratings.ru Осипова. — Другие эпитеты даже трудно подобрать. Также это очень неожиданно. Создавая МФЛ, мы преследовали несколько миссий, одна из которых реализовалась, и теперь я состою в почетной компании всех номинантов из списка.

Теперь мы можем сделать спорт, и, в частности, футбол куда более смотрибельным и интересным для зрителей молодого поколения. Из-за того, что лига смогла приобрести большую популярность, мне удалось попасть в данный рейтинг".

Рейтинг самых влиятельных людей российского футбола возглавил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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 - : -
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Зенит

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Спартак

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