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Ориньо о сорвавшемся переходе в «Спартак» в 2018 году: «Много людей, которые участвовали в переходе, думали о деньгах»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший защитник «Химок» Ориньо в интервью «СЭ» рассказал о сорвавшемся трансфере в московский «Спартак» в 2018 году.

— В 2018 году ты мог перейти в «Спартак». Не жалеешь, что этого трансфера не случилось?

— У меня был очень хороший период в «Сантосе», получил от бразильского клуба предложение о продлении контракта, но отказался. Со мной был знаком бывший игрок «Спартака» Марсело Силва (пять матчей за красно-белых в 2002 году. — Прим. «СЭ»), который имел контакт с людьми из московского клуба. Он передал информацию обо мне. Я тогда был на пике своей формы и вроде как понравился «Спартаку». Мы начали переговоры. Однако слишком много людей, которые участвовали в моем переходе, думали только о деньгах. В итоге все сорвалось.

— Жалел ли ты когда-нибудь об этом?

— Было грустно, но не очень обидно. Мне было тогда 23 года, и карьера только начиналась. Я понимаю, насколько «Спартак» — большой клуб России, это сильная команда. Но я недолго грустил.

— Если сейчас поступит предложение, то согласишься перейти в «Спартак»?

— Если он серьезно будет меня рассматривать сейчас, то, конечно, соглашусь. «Спартак» — это клуб с большими амбициями и задачами.

Ориньо в прошлом сезоне провел за «Химки» 25 матчей и отдал две голевые передачи.

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ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Ориньо
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Экс-игрок «Химок» Ориньо: «Осенью я ставил такую цель — бороться за чемпионство»

Стали известны даты и время матчей первых 7 туров РПЛ сезона-2025/26
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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Иван Обляков
Иван Обляков

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 7
П
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Зенит

 6
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Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Илья Рожков
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