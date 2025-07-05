Стали известны даты и время матчей первых 7 туров РПЛ сезона-2025/26
РПЛ опубликовала расписание матчей первых семи туров нового сезона.
Новый чемпионат стартует матчем между московским «Динамо» и «Балтикой» в пятницу, 18 июля. Начало игры — в 20.30 по московскому времени.
Первый тур пройдет с 18 по 21 июля и завершится матчем между «Торпедо» и ЦСКА.
1-й тур
18 июля (пятница)
20:30 «Динамо» — «Балтика»
19 июля (суббота)
15:30 «Акрон» — «Крылья Советов»
18:00 «Локомотив» — «Сочи»
20:30 «Спартак» — «Динамо» (Махачкала)
20 июля (воскресенье)
15:30 «Пари НН» — «Краснодар»
18:00 «Зенит» — «Ростов»
20:30 «Ахмат» — «Рубин»
21 июля (понедельник)
20:00 «Торпедо» — ЦСКА
2-й тур
25 июля (пятница)
19:00 «Крылья Советов» — «Пари НН»
26 июля (суббота)
15:00 «Спартак» — «Балтика»
17:30 «Динамо» — «Ростов»
19:00 «Краснодар» — «Локомотив»
20:30 «Сочи» — «Акрон»
27 июля (воскресенье)
15:00 ЦСКА — «Ахмат»
17:30 «Торпедо» — «Динамо» (Махачкала)
20:00 «Рубин» — «Зенит»
3-й тур
2 августа (суббота)
15:30 «Пари НН» — «Локомотив»
18:00 «Ростов» — «Крылья Советов»
20:30 «Краснодар» — «Динамо»
3 августа (воскресенье)
13:30 «Акрон» — «Спартак»
15:45 «Балтика» — «Торпедо»
18:00 «Зенит» — ЦСКА
20:30 «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»
4 августа (понедельник)
20:00 «Рубин» — «Сочи»
4-й тур
8 августа (пятница)
20:00 «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»
9 августа (суббота)
13:30 «Крылья Советов» — «Балтика»
15:45 ЦСКА — «Рубин»
18:00 «Локомотив» — «Спартак»
20:30 «Ахмат» — «Зенит»
10 августа (воскресенье)
15:30 «Торпедо» — «Краснодар»
18:00 «Сочи» — «Динамо»
20:30 «Ростов» — «Пари НН»
5-й тур
16 августа (суббота)
15:00 «Балтика» — «Локомотив»
17:30 «Спартак» — «Зенит»
20:30 «Ахмат» — «Крылья Советов»
17 августа (воскресенье)
13:30 «Акрон» — «Торпедо»
15:45 «Рубин» — «Ростов»
18:00 «Динамо» — ЦСКА
20:30 «Краснодар» — «Сочи»
18 августа (понедельник)
20:00 «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала)
6-й тур
22 августа (пятница)
20:00 «Торпедо» — «Ахмат»
23 августа (суббота)
14:00 «Рубин» — «Спартак»
16:15 «Зенит» — «Динамо» (Махачкала)
18:30 «Локомотив» — «Ростов»
20:45 «Динамо» — «Пари НН»
24 августа (воскресенье)
15:00 «Крылья Советов» — «Краснодар»
17:30 ЦСКА — «Акрон»
20:00 «Сочи» — «Балтика»
7-й тур
30 августа (суббота)
14:00 «Торпедо» — «Рубин»
16:15 «Зенит» — «Пари НН»
18:30 «Спартак» — «Сочи»
20:45 «Ростов» — «Ахмат»
31 августа (воскресенье)
13:30 «Акрон» — «Балтика»
15:45 «Локомотив» — «Крылья Советов»
18:00 ЦСКА — «Краснодар»
20:30 «Динамо» (Махачкала) — «Динамо»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1