Стали известны даты и время матчей первых 7 туров РПЛ сезона-2025/26

РПЛ опубликовала расписание матчей первых семи туров нового сезона.

Новый чемпионат стартует матчем между московским «Динамо» и «Балтикой» в пятницу, 18 июля. Начало игры — в 20.30 по московскому времени.

Первый тур пройдет с 18 по 21 июля и завершится матчем между «Торпедо» и ЦСКА.

1-й тур

18 июля (пятница)

20:30 «Динамо» — «Балтика»

19 июля (суббота)

15:30 «Акрон» — «Крылья Советов»

18:00 «Локомотив» — «Сочи»

20:30 «Спартак» — «Динамо» (Махачкала)

20 июля (воскресенье)

15:30 «Пари НН» — «Краснодар»

18:00 «Зенит» — «Ростов»

20:30 «Ахмат» — «Рубин»

21 июля (понедельник)

20:00 «Торпедо» — ЦСКА

2-й тур

25 июля (пятница)

19:00 «Крылья Советов» — «Пари НН»

26 июля (суббота)

15:00 «Спартак» — «Балтика»

17:30 «Динамо» — «Ростов»

19:00 «Краснодар» — «Локомотив»

20:30 «Сочи» — «Акрон»

27 июля (воскресенье)

15:00 ЦСКА — «Ахмат»

17:30 «Торпедо» — «Динамо» (Махачкала)

20:00 «Рубин» — «Зенит»

3-й тур

2 августа (суббота)

15:30 «Пари НН» — «Локомотив»

18:00 «Ростов» — «Крылья Советов»

20:30 «Краснодар» — «Динамо»

3 августа (воскресенье)

13:30 «Акрон» — «Спартак»

15:45 «Балтика» — «Торпедо»

18:00 «Зенит» — ЦСКА

20:30 «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»

4 августа (понедельник)

20:00 «Рубин» — «Сочи»

4-й тур

8 августа (пятница)

20:00 «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»

9 августа (суббота)

13:30 «Крылья Советов» — «Балтика»

15:45 ЦСКА — «Рубин»

18:00 «Локомотив» — «Спартак»

20:30 «Ахмат» — «Зенит»

10 августа (воскресенье)

15:30 «Торпедо» — «Краснодар»

18:00 «Сочи» — «Динамо»

20:30 «Ростов» — «Пари НН»

5-й тур

16 августа (суббота)

15:00 «Балтика» — «Локомотив»

17:30 «Спартак» — «Зенит»

20:30 «Ахмат» — «Крылья Советов»

17 августа (воскресенье)

13:30 «Акрон» — «Торпедо»

15:45 «Рубин» — «Ростов»

18:00 «Динамо» — ЦСКА

20:30 «Краснодар» — «Сочи»

18 августа (понедельник)

20:00 «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала)

6-й тур

22 августа (пятница)

20:00 «Торпедо» — «Ахмат»

23 августа (суббота)

14:00 «Рубин» — «Спартак»

16:15 «Зенит» — «Динамо» (Махачкала)

18:30 «Локомотив» — «Ростов»

20:45 «Динамо» — «Пари НН»

24 августа (воскресенье)

15:00 «Крылья Советов» — «Краснодар»

17:30 ЦСКА — «Акрон»

20:00 «Сочи» — «Балтика»

7-й тур

30 августа (суббота)

14:00 «Торпедо» — «Рубин»

16:15 «Зенит» — «Пари НН»

18:30 «Спартак» — «Сочи»

20:45 «Ростов» — «Ахмат»

31 августа (воскресенье)

13:30 «Акрон» — «Балтика»

15:45 «Локомотив» — «Крылья Советов»

18:00 ЦСКА — «Краснодар»

20:30 «Динамо» (Махачкала) — «Динамо»