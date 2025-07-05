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Стали известны даты и время матчей первых 7 туров РПЛ сезона-2025/26

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фото Global Look Press

РПЛ опубликовала расписание матчей первых семи туров нового сезона.

Новый чемпионат стартует матчем между московским «Динамо» и «Балтикой» в пятницу, 18 июля. Начало игры — в 20.30 по московскому времени.

Первый тур пройдет с 18 по 21 июля и завершится матчем между «Торпедо» и ЦСКА.

1-й тур

18 июля (пятница)

20:30 «Динамо» — «Балтика»

19 июля (суббота)

15:30 «Акрон» — «Крылья Советов»
18:00 «Локомотив» — «Сочи»
20:30 «Спартак» — «Динамо» (Махачкала)

20 июля (воскресенье)

15:30 «Пари НН» — «Краснодар»
18:00 «Зенит» — «Ростов»
20:30 «Ахмат» — «Рубин»

21 июля (понедельник)

20:00 «Торпедо» — ЦСКА

2-й тур

25 июля (пятница)

19:00 «Крылья Советов» — «Пари НН»

26 июля (суббота)

15:00 «Спартак» — «Балтика»
17:30 «Динамо» — «Ростов»
19:00 «Краснодар» — «Локомотив»
20:30 «Сочи» — «Акрон»

27 июля (воскресенье)

15:00 ЦСКА — «Ахмат»
17:30 «Торпедо» — «Динамо» (Махачкала)
20:00 «Рубин» — «Зенит»

3-й тур

2 августа (суббота)

15:30 «Пари НН» — «Локомотив»
18:00 «Ростов» — «Крылья Советов»
20:30 «Краснодар» — «Динамо»

3 августа (воскресенье)

13:30 «Акрон» — «Спартак»
15:45 «Балтика» — «Торпедо»
18:00 «Зенит» — ЦСКА
20:30 «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»

4 августа (понедельник)

20:00 «Рубин» — «Сочи»

4-й тур

8 августа (пятница)

20:00 «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»

9 августа (суббота)

13:30 «Крылья Советов» — «Балтика»
15:45 ЦСКА — «Рубин»
18:00 «Локомотив» — «Спартак»
20:30 «Ахмат» — «Зенит»

10 августа (воскресенье)

15:30 «Торпедо» — «Краснодар»
18:00 «Сочи» — «Динамо»
20:30 «Ростов» — «Пари НН»

5-й тур

16 августа (суббота)

15:00 «Балтика» — «Локомотив»
17:30 «Спартак» — «Зенит»
20:30 «Ахмат» — «Крылья Советов»

17 августа (воскресенье)

13:30 «Акрон» — «Торпедо»
15:45 «Рубин» — «Ростов»
18:00 «Динамо» — ЦСКА
20:30 «Краснодар» — «Сочи»

18 августа (понедельник)

20:00 «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала)

6-й тур

22 августа (пятница)

20:00 «Торпедо» — «Ахмат»

23 августа (суббота)

14:00 «Рубин» — «Спартак»
16:15 «Зенит» — «Динамо» (Махачкала)
18:30 «Локомотив» — «Ростов»
20:45 «Динамо» — «Пари НН»

24 августа (воскресенье)

15:00 «Крылья Советов» — «Краснодар»
17:30 ЦСКА — «Акрон»
20:00 «Сочи» — «Балтика»

7-й тур

30 августа (суббота)

14:00 «Торпедо» — «Рубин»
16:15 «Зенит» — «Пари НН»
18:30 «Спартак» — «Сочи»
20:45 «Ростов» — «Ахмат»

31 августа (воскресенье)

13:30 «Акрон» — «Балтика»
15:45 «Локомотив» — «Крылья Советов»
18:00 ЦСКА — «Краснодар»
20:30 «Динамо» (Махачкала) — «Динамо»

Источник: РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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