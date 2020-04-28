Экс-главный тренер «Спартака» Чернышов: «Дал бы пожизненный контракт Семину»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, работающий генеральным менеджером клуба «Динамо» (Нови-Сад) прокомментировал «СЭ» ситуацию с продлением контракта с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным.

— Юрий Палыч человек закаленный и не в таких ситуациях побывал. Я на месте руководства даже не клуба, а РЖД, дал бы пожизненный контракт Семину, где было бы прописано, что только он может решить, когда ему уйти. И за это время он подготовил бы приемника. Столько он сделал для клуба и, главное, продолжает делать. Семин пришел после долгой паузы без больших трофеев, добился целей, выиграл в России все. В Лиге чемпионов — да, пока не получается, но играют в группе два года подряд. Позиция руководства мне непонятна. Не хотят продлевать — пусть об этом скажут. Прямо и конкретно. Сейчас Семин выиграет чемпионат, и с ним снова подпишут контракт. В Германии той же ни в одном клубе так не происходит. Там за полгода все знают, что с ними будет после окончания сезона. А в «Локо» назывались какие-то непонятные специалисты. Несопоставимые фигуры. Семин как Фергюсон для «Манчестер Юнайтед». Кто-то говорит про старые методики, но он всегда менялся. Человек востребован уже 30-40 лет. Семин ездил в «Реал», «Рому» к Капелло. Постоянно смотрел, брал что-то новое. Его команды всегда менялись. Эта ситуация непонятная и непрофессиональная, — сказал Чернышов. (Дмитрий Зимин)

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