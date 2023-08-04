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Сегодня, 09:45

Чернышов: «Юран прав — в «Спартаке» я дал слабину»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Экс главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о конфликте со своим бывшим ассистентом Сергеем Юраном.

— В какой момент вы с Юраном разошлись?

— Самое удивительное — не было никаких ссор! Вместе покинули «Спартак». Потом встречались, ходили в ресторан. Вдруг что-то необъяснимое. Общение прекратилось, и начали появляться его интервью, в которых прикладывает меня, выставляет человеком, кормившим допингом команду.

— Позвонить не хотелось?

— А зачем? Ну говорит и говорит.

— Распахнулась бы сейчас дверь, вошел бы сюда Сергей Николаевич. Поздоровались бы?

— Безусловно! Я ни к кому претензий не имею. Что у того же Юрана за душой — не знаю. Он в этих интервью говорил, за что ненавидит Чернышова?

— Слова «ненавижу» там точно не было.

— Думаю, его обида вот в чем: я покинул «Спартак» ни с кем не советуясь — и Юран вынужден был уйти. Может, считает, что я дал слабину? В этом он прав! Я принял решение прямо во время разговора с Червиченко. Наверное, стоило бы собрать штаб: «Ребята, ситуация такая. Что делаем?»

— Вы получали 30 тысяч долларов в месяц. Юрану платили меньше?

— Намного!

— Он про вас сказал фразу — «психологически слабый». Обидно слышать?

— Думаю, это и относится к тому моменту. Повторяю, я сам понимаю, что дал слабину! В последующей жизни все было иначе. Куча проверок на прочность — нигде я не дрогнул. А тогда Червиченко поймал меня, молодого человека, как тонкий психолог. В том состоянии стресса и опустошения мне что хочешь скажи — все сделал бы!

— Главное человеческое разочарование за время в «Спартаке»?

— Только Червиченко!

— Ни в Юране, ни в Титове не разочаровались?

— Нет. Титова я понимаю. Юран разозлился, скорее всего, из-за моего ухода. Мы остаемся футбольными людьми! А Червиченко — это совершенно другая история.

Полностью интервью Андрея Чернышова «СЭ» — здесь

Андрей Чернышов
Егор Титов
Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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