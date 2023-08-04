Чернышов: «После матча с ЦСКА меня обвинили в сдаче»

Экс-защитник московского «Динамо», «Спартака» и сборной России Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как однажды его обвинили в нечестной игре.

— В вашей карьере был хоть один договорняк?

— Нет. Правда, в 1991-м после матча с ЦСКА меня обвинили в сдаче. Я еще за московское «Динамо» играл. При счете 0:0 допустил нелепую ошибку. Этот момент и сейчас перед глазами. Пас в штрафную, мяч идет под левую ногу, а я зачем-то тянусь правой. Дальше срезка, Галямин выскакивает один на один со Сметаниным, укладывает его финтом и забивает в пустые ворота. Все, победа ЦСКА, который за тур до финиша становится чемпионом.

— Вам в раздевалке предъявили?

— Нет. Там никто не попрекнул — ни тренеры, ни ребята. Но потом пошли разговоры — мол, Чернышов продал игру. Знаете, иногда слышу от помощников или клубных руководителей: «Ты посмотри, какой гол твой игрок привез! Что-то нечисто...» В таких случаях сразу всплывает в памяти собственный ляп в матче с ЦСКА. Начинаю объяснять: «Вот был такой момент, я вообще не при делах, а меня подозревали в сдаче». О, вспомнил! В одном договорняке действительно поучаствовал!

— Так-так.

— 1990 год, Мюнхен. Сборная СССР проводила с «Баварией» благотворительный матч. Сыграли 1:1. В концовке Добровольский не реализовал пенальти. Обычно-то с точки без промаха бил, а тут вдруг покатил мяч прямо в руки вратарю. Я возмутился, а Добрик шепнул: «Да мы на ничью договорились». Кстати, перед игрой в нашу раздевалку зашел Гельмут Коль, всем часы подарил.

Полностью интервью Андрея Чернышова «СЭ» — здесь