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Кавазашвили считает, что Федун может продать «Спартак» иностранным инвесторам

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что владелец красно-белых Леонид Федун может продать клуб иностранным инвесторам в ближайшем будущем.

«Я не утверждаю, что он обязательно продаст «Спартак», но я слышал, что в 2023 году такая вероятность существует. Свято место пусто не бывает. Это же «Спартак», его никто просто так на улице не бросит. Думаю, Федун сможет найти покупателя, который заплатит хорошую сумму за клуб. Конечно, в нынешние времена это будет сделать не так просто. Это не быстрый процесс.
Возможно, Федун уже начал искать нового владельца клуба. Это не обязательно будет российский бизнесмен. На Ближнем Востоке тоже хватает желающих войти на наш рынок, в том числе с помощью футбола. Сумел же Абрамович купить «Челси» в свое время. Здесь может произойти обратна ситуация: наш клуб купят иностранцы. «Спартак» никогда не был государственной командой, даже во времена СССР. Раньше он относился к профсоюзам, теперь это частный клуб. Поэтому хозяин — барин, кому захочет, тому и продаст», — приводит matchtv.ru слова Кавазашвили.

Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году.

После 26 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице с 31 очком.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1577374_Svato_mesto_pusto_ne_byvajet_Kavazashvili_schitajet_chto_Fedun_mozhet_prodat_Spartak_inostrannomu_investoru
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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