Клаудиньо надеется, что номер Кержакова в «Зените» принесет ему удачу

Новичок «Зенита» Клаудиньо надеется, что одиннадцатый номер принесет ему удачу.

— Как разрешилась ваша проблема с визой?

— Пришлось соблюсти все требования, которые предъявляются к иностранцам. Я покинул пределы России, чтобы решить моменты с документами. Но все вопросы решены. Готовлюсь к следующему матчу. Настраиваюсь на игру.

— В Уфе, где вы можете дебютировать за клуб, искусственное поле. Доводилось ли вам играть на таком?

— В моей жизни был такой опыт. К примеру, у бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» синтетический газон на стадионе, я на нем играл. Отличия от игры на естественном покрытии есть, но я быстро адаптировался к искусственному газону. Готов выйти и с первых минут, и на замену.

— Вы взяли 11 номер. Под ним играл лучший бомбардир в истории «Зенита». Знаете об этом?

— Про Кержакова и его рекорды я не знал. Надеюсь, что номер подарит мне удачу и успех. Мне хотелось бы познакомиться с таким легендарным для клуба человеком.

24-летний бразильский полузащитник перешел в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино». По данным «СЭ», сине-бело-голубые заплатили за трансфер олимпийского чемпиона 12 миллионов евро.