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Ещенко назвал причину ухода из «Спартака»: «Не готов быть тренером детей»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, почему принял решение покинуть московский клуб.

«Разложу по полочкам. Зимой 2022-го «Спартак» возглавил Ваноли и рассчитывал на меня как на помощника. Я согласился, но уже в мае Паоло по политическим причинам покинул клуб. Тогда ко мне подошел спортивный директор Каттани: «Знаю, ты хочешь тренировать. Иди в академию, мы выделим для тебя какой-нибудь из возрастов», — приводит Sport24 слова Ещенко.

Он отметил, что был не готов тренировать в академии футболистов юного возраста.

«Окей, готов в академию, но не тренером детей». В Иркутске, пока играл по второй лиге, уже работал с маленькими — того опыта хватит до конца жизни. Поэтому в «Спартаке» стал замом технического директора. Мне предлагали взять 2009 год, но я отказался и переехал в Краснодар», — добавил Ещенко.

Ещенко выступал за «Спартак» в качестве игрока с 2016 по 2022 год. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России. В 2022-2023 годах россиянин занимал различные должности в структуре московского клуба.

 

Источник: Sport24
Андрей Ещенко
Футбол
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