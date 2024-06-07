Чернов не планирует покидать «Ростов» этим летом

Защитник Евгений Чернов проведет следующий сезон в «Ростове», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, трансферная работа по футболисту не ведется. На данный момент у «Ростова» нет официальных предложений по 31-летнему игроку.

При этом отмечается, что защитника все устраивает в команде. У него не было планов покидать клуб.

В минувшем сезоне «Ростов» занял седьмое место в чемпионате России. 31-летний Чернов провел за команду в РПЛ 23 матча, в которых отметился 2 голами. Его контракт с ростовчанами рассчитан до июня 2026 года.