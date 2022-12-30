Ниматуллин заявил, что переход РФС в Азиатскую конфедерацию это путь в никуда

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Я считаю, что переход в Азиатскую конфедерацию — это путь в никуда. Хотя у меня много оппонентов, которые считают: как здорово, что будем играть с азиатскими командами. Но при всем уважении, как соперники, по-футбольному, они неинтересные. Не хотелось бы, чтобы российский футбол пошел тем путем, что если нет соперников в Европе, то пусть будут хоть какие-нибудь соперники. Мне кажется, что лучше чуть-чуть подождать, потерпеть и вернуться в УЕФА в полной мере. Надеюсь, что все скоро разрешится», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Ранее РФС совместно с УЕФА сдал рабочую группу по возвращению клубов и сборных в официальные международные турниры.