Экс-полузащитник «Спартака» Озбилиз вспомнил самые запоминающиеся моменты за время выступлений за московский клуб

Полузащитник армянского «Урарту» Араз Озбилиз вспомнил самые запоминающиеся моменты за время выступлений за московский «Спартак».

«Самый запоминающийся момент в «Спартаке»? Дерби всегда были крутые, конечно. Матчи против ЦСКА были очень важными, хорошо помню мой гол им», — заявил Озбилиз Sport24.

32-летний Озбилиз играл за красно-белых с 2013 по 2016 год.

В нынешнем сезоне Араз Озбилиз провел за «Урарту» 13 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.