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Сегодня, 13:48

Экс-футболист Колыванов оценил возможный переход Матиаса Норманна в «Динамо»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, что думает о возможном переходе Матиаса Норманна в московский клуб. Сообщалось, что футболист проходит медицинский осмотр в «Динамо».

— Из «Динамо» ушло много футболистов. Норманн — это тот игрок, который может усилить команду. Новые футболисты нужны бело-голубым для того, чтобы бороться за самые высокие места.

— «Динамо» с Норманном будет претендовать на чемпионство?

— С таким составом команда может претендовать только на тройку. С «Зенитом» очень сложно бороться за первое место, тем более «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» неплохо выглядят. Будет интересная борьба, но только за второе и третье место.

Прошедший сезон 26-летний норвежец провел в аренде за «Норвич». В его активе гол и 3 результативные передачи в 23 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-normann-e-to-usilenie-dlya-dinamo-no-s-nim-belo-goluby-e-budut-borot-sya-tol-ko-za-trojku/

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Интер

ТБ 2.5

28%

1.94

Обе забьют - да

25%

1.76

Ф2(0)

16%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Арсенал

Обе забьют - да

21%

1.61

Х2

19%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

25%

1.96

ТБ 2.5

24%

1.73

Удаление - да

13%

2.75
Матиас Норманн
ФК Динамо (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
6
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
7
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
11
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
12
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 - : -
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 - : -
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Эдуард Сперцян

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