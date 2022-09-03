Экс-футболист Колыванов оценил возможный переход Матиаса Норманна в «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, что думает о возможном переходе Матиаса Норманна в московский клуб. Сообщалось, что футболист проходит медицинский осмотр в «Динамо».

— Из «Динамо» ушло много футболистов. Норманн — это тот игрок, который может усилить команду. Новые футболисты нужны бело-голубым для того, чтобы бороться за самые высокие места.

— «Динамо» с Норманном будет претендовать на чемпионство?

— С таким составом команда может претендовать только на тройку. С «Зенитом» очень сложно бороться за первое место, тем более «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» неплохо выглядят. Будет интересная борьба, но только за второе и третье место.