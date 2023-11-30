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Сегодня, 21:03

Экс-футболист Деменко считает, что Абаскаль хорошо общается с руководством «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший российский футболист Максим Деменко высказался об уровне испанского главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Для меня Абаскаль не был известным. Но если вернуться ко всем последним тренерам «Спартака», то мы подобное слышали и об Унаи Эмери, и о других иностранных специалистах, кто работал с клубом. Но после «Спартака» они все приходятся ко двору в своих европейских командах или вообще выигрывают трофеи. Думаю, Абаскаль очень хорошо общается с руководителями и доносит до них свое видение. И если руководство придерживается позиции, чтобы не убирать его, значит, контакт хороший», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под руководством 34-летнего специалиста красно-белые заняли в прошлом чемпионате третье место.

В текущем сезоне команда идет в РПЛ на четвертом месте после 16 туров, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

Источник: Газета.Ru
Максим Деменко
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Спартак

 5
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И К Ж
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