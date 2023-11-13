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Экс-футболист ЦСКА Даев: «Мы вернемся в УЕФА, там нам будет лучше»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Даев высказался об уровне отечественного футбола в условиях отстранения российских команд от международных турниров.

«Уровень снижается, но не думаю, что сильно, потому что и до спортивной изоляции наши результаты становились хуже и хуже, в том числе в еврокубках. Зачастую даже не проходили отборочные этапы. Мне кажется, что надо улучшать свой чемпионат, повышать конкуренцию, еще хотелось бы иметь побольше команд высокого уровня в РПЛ, чтобы было больше игроков и больше выбора у тренера сборной России», — цитирует Даева Metaratings.ru.

Также он поделился мнением о том, нужно ли российскому футболу переходить в Азиатскую конфедерацию.

«Мне кажется, не надо торопиться. Да, у нас непростые отношения с Европой, но все проходит и этот непростой период пройдет. Мы вернемся в УЕФА, там нам будет лучше», — добавил Даев.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года. 17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

Источник: https://metaratings.ru/news/daev-my-vernyomsya-v-uefa-tam-nam-budet-luchshe-305222/
Вячеслав Даев
Футбол
УЕФА
ФИФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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