Бакаев о переходе из «Спартака» в «Зенит»: «Надеюсь, меня поймут»

Полузащитник Зелимхан Бакаев прокомментировал свой переход в «Зенит» из «Спартака».

"Чувствую ли я, что переход в «Зенит» из «Спартака» — особенный момент? Я понимаю, что это особенный момент, а скоро, наверное, пойму еще острее. Конечно, будет непросто, но такова жизнь. Я буду работать, чтобы здесь меня приняли хорошо. С другой стороны, я надеюсь на то, что люди меня поймут", — приводит слова Бакаева пресс-служба «Зенита».

1 июня Бакаев ушел из «Спартака» на правах свободного агента. 25-летний российский футболист является воспитанником московской команды.

Контракт Бакаева с «Зенитом» рассчитан на три года с опцией продления на еще один сезон.