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Бакаев о переходе из «Спартака» в «Зенит»: «Надеюсь, меня поймут»

Бакаев высказался по поводу перехода из «Спартака» в «Зенит»
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Полузащитник Зелимхан Бакаев прокомментировал свой переход в «Зенит» из «Спартака».

"Чувствую ли я, что переход в «Зенит» из «Спартака» — особенный момент? Я понимаю, что это особенный момент, а скоро, наверное, пойму еще острее. Конечно, будет непросто, но такова жизнь. Я буду работать, чтобы здесь меня приняли хорошо. С другой стороны, я надеюсь на то, что люди меня поймут", — приводит слова Бакаева пресс-служба «Зенита».

1 июня Бакаев ушел из «Спартака» на правах свободного агента. 25-летний российский футболист является воспитанником московской команды.

Контракт Бакаева с «Зенитом» рассчитан на три года с опцией продления на еще один сезон.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-06-15-zelimkhan-bakaev-ya-khochu-stat-chempionom.htm
Зелимхан Бакаев
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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Краснодар – Ахмат
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 0 : 1
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
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П
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