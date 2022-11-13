В «Зените» опровергли информацию об уходе Кассьерры зимой

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе нападающего Матео Кассьерры зимой.

«Кассьерра может приостановить контракт с «Зенитом»? Не несите ерунды, иноагенты!» — сказал Медведев «СЭ».

Ранее Telegram-канал ZenitCafe сообщил, что Кассьерра зимой может приостановить контракт с «Зенитом» и уйти из клуба бесплатно. По информации источника, в услугах форварда заинтересованы клубы из Португалии, Бельгии и Швейцарии.

В текущем сезоне 25-летний колумбиец провел 18 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи. Он перешел в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года.