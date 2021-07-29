Мухин конем останавливает паровоз в превью ЦСКА к матчу с «Локомотивом»
21:58
ЦСКА в Twitter опубликовал ролик, посвященный матчу 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».
В видео снялся бывший игрок «железнодорожников» Максим Мухин, перешедший в ЦСКА из «Локомотива» этим летом. В ролике футболист останавливает конем паровоз.
Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 31 июля. Начало — в 20.00 (мск).
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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