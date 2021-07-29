Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мухин конем останавливает паровоз в превью ЦСКА к матчу с «Локомотивом»

21:58
Теги:

ЦСКА в Twitter опубликовал ролик, посвященный матчу 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

В видео снялся бывший игрок «железнодорожников» Максим Мухин, перешедший в ЦСКА из «Локомотива» этим летом. В ролике футболист останавливает конем паровоз.

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 31 июля. Начало — в 20.00 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Золото для России в бассейне и финалы на корте: главные события 30 июля на Олимпиаде
Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!
Дефицитное золото для России: итоги 29 июля на Олимпиаде в Токио
Самый грязный забег в олимпийской истории. Такого на Играх не было никогда
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр