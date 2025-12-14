Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони: «Готов стать амбассадором клуба РПЛ»
Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Кот-д'Ивуара Вильфрид Бони заявил «СЭ», что готов стать амбассадором одного из клубов РПЛ
«Я завершил футбольную карьеру, но, если какая-то команда позовет меня в качестве амбассадора или кого-то похожего, я готов. В качестве полноценного футболиста — нет. Моя карьера была хорошей. Сейчас я также хочу найти клуб для моих сыновей, им 18 и 20 лет. Для меня это самое важное сейчас. Недавно один из клубов Дубая хотел подписать меня в качестве амбассадора.
Я готов стать амбассадором клуба РПЛ. Если будет хороший проект, условия — нет никаких проблем. У меня и моих сыновей есть паспорт Великобритании. Я очень много играл против российских клубов, ЦСКА, «Зенита», «Кубань», «Динамо», а также сборной России. Это необычные команды. Думбия мой брат, еще я играл против него. Я знаю российский футбол, слежу за ним, за новостями и прочим, — сказал Бони «СЭ».
Помимо «Манчестер Сити», Бони выступал за «Суонси», «Сток Сити», «Витесс», пражскую «Спарту», «Аль-Иттихад» и «Неймеген». Последним клубом в карьере форварда стал ганский «Олвэйс Рэди».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1