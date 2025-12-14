Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони: «Готов стать амбассадором клуба РПЛ»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Кот-д'Ивуара Вильфрид Бони заявил «СЭ», что готов стать амбассадором одного из клубов РПЛ

«Я завершил футбольную карьеру, но, если какая-то команда позовет меня в качестве амбассадора или кого-то похожего, я готов. В качестве полноценного футболиста — нет. Моя карьера была хорошей. Сейчас я также хочу найти клуб для моих сыновей, им 18 и 20 лет. Для меня это самое важное сейчас. Недавно один из клубов Дубая хотел подписать меня в качестве амбассадора.

Я готов стать амбассадором клуба РПЛ. Если будет хороший проект, условия — нет никаких проблем. У меня и моих сыновей есть паспорт Великобритании. Я очень много играл против российских клубов, ЦСКА, «Зенита», «Кубань», «Динамо», а также сборной России. Это необычные команды. Думбия мой брат, еще я играл против него. Я знаю российский футбол, слежу за ним, за новостями и прочим, — сказал Бони «СЭ».

Помимо «Манчестер Сити», Бони выступал за «Суонси», «Сток Сити», «Витесс», пражскую «Спарту», «Аль-Иттихад» и «Неймеген». Последним клубом в карьере форварда стал ганский «Олвэйс Рэди».