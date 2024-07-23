Экс-арбитр Сухина: «Парфенов до сих пор вспоминает, что спас меня от болельщика»
Бывший арбитр Станислав Сухина в интервью «СЭ» вспомнил матч, в котором форвард Александр Кержаков забил свой первый гол за «Зенит».
— «Локомотив», судя по статистике, ваша команда.
— Почему?
— В РПЛ вы отсудили больше 170 игр. Из них с участием «Локо» — 35. Знаете, сколько раз при вас железнодорожники проиграли?
— Два. Я читал.
— И вам не кажется это странным?
— Почему странным? В те годы «Локо» был очень сильным, становился чемпионом. Естественно, что железнодорожники часто побеждали. Но было и два поражения. От Нальчика и «Зенита», когда Кержаков забил сумасшедший гол в ворота Овчинникова.
— Вообще для Кержакова вы счастливый судья. Он свой первый гол забил в высшей лиге в матче, который вы судили.
— В ворота «Спартака». Потом еще устроил кувырки с Аршавиным.
— Ну и болельщик в той игре выбежал на поле, хотел с вами разобраться.
— Да. Но я отошел от него очень быстрым бегом (смеется). Дмитрий Парфенов при встрече до сих пор вспоминает, что он меня спас, задержав немного того человека.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|2 : 4
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1