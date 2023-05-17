Экс-арбитр ФИФА Савченко уверен, что Карасев хорошо отработает на матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко поделился мнением о назначении арбитра Сергея Карасева на матч 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА.

«Сергей Карасев в данный момент — ведущий судья в России. Поэтому неудивительно, что его поставили работать на такой ответственный матч, как дерби «Спартак» — ЦСКА. Разумеется, все арбитры допускают ошибки. Но Карасев совершил меньше всех. Желаю ему отсудить без ошибок. И хочу посоветовать поступать так, как поступали мы в советские времена: то, что видишь, то и суди. Не выдумывай нарушения. Если чувствуешь, что сложный момент, не видел весь эпизод, обратись к ВАР, не торопись, изучи его. И тогда все будет замечательно. Уверен, что он хорошо отработает на дерби, а мы увидим красивую, а главное, честную игру», — цитирует Савченко RT.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. Армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.